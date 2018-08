17 ago 2018

La cita con Paco Arango tiene lugar en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, aprovechando un descanso en el rodaje de su tercera película. Una vez más, destinará parte de los beneficios que obtenga con ella a la Fundación que él mismo creó en 2005, después de que «el cáncer le robara el corazón».

Corazón ¿Quién tuvo la culpa de aquello?

Paco Arango Hay gente que no puede con el dolor que se siente al ver a un niño sufrir. La primera vez que entré en el hospital, me metí en la habitación de una adolescente que estaba a punto de vomitar y en cuestión de diez minutos le cambié el chip, la distraje y me di cuenta de que yo pertenecía a ese lugar, que no era suficiente con ir un día a la semana. Me pasé 70 pueblos, porque no he salido del hospital (risas), pero así fue, como cuando te enamoras…

C. La Fundación Aladina tomó el nombre de la ficción Ala…Dina que usted creó para TVE en 2000. No sé si fue así por lo que a los niños les gustaba la serie o por lo mágica que era.

P.A. Por las dos cosas. Ala…Dina era una serie familiar y mágica y lo que intenta la Fundación es traer la magia al hospital. Nos pareció idóneo, porque te aseguro que la magia existe.

C. Y, qué mayor magia que dedicarse a ayudar a mejorar la vida de niños y adolescentes con cáncer.

P.A. Lo ideal sería que Aladina no fuera necesaria, pero la sonrisa de un niño es casi siempre posible. Eso es lo increíble de ellos. Por eso les llamo profesores del amor, porque los mayores lo vemos todo bajo un prisma mucho más complejo, drástico y temible. Un niño es capaz de ver que hoy no es martes, ni miércoles, sino un minuto más de su vida y la sonrisa ocurre en los momentos mejores y en los peores.

C. Para ellos es más fácil aceptar la enfermedad, que para los papás.

P.A. Siempre digo que debemos cuidar más a los papás que a los niños.

C. El otro día, hablando con la mamá de un niño, afortunadamente recuperado, me decía que ella lo pasó mal, pero al que hubo que dedicarle atención fue al hermano pequeño.

P.A. Lo hermanos son las mayores víctimas del cáncer infantil. Cuando acudo a alguna habitación me dirijo siempre al hermano sano porque los padres se vuelcan, lógicamente, en el hijo enfermo. Pero no puedes imaginarte las secuelas que hay en los hermanos, porque el niño no entiende por qué sus padres dejan de existir y cree que ha hecho algo mal. Por eso, en los campamentos a los que mandamos a los niños para curar sus secuelas emocionales, también hay sitio para los hermanos.

C. Hablando de eso, todo lo recaudado con la película Lo que de verdad importa, ha ido a parar, precisamente a financiar estos campamentos.

P.A. En España sí, porque ten en cuenta que esta es la primera película benéfica, que está recorriendo el mundo y generando dinero para cada país. En España, el dinero fue para llevar a niños enfermos a los campamentos de Paul Newman, que son maravillosos, porque los niños van una semana solos, sin sus padres y todo lo que ha sido un no, allí es un sí. Muchos llegan llorando, porque les viene grande, y todos se van llorando porque no quieren irse. El mayor piropo es lo que nos dicen los padres: «Me habéis devuelto a mi hijo, antes de la enfermedad». Eso es impagable.

C. Con la primera película: 'Maktub' se mejoró el centro de trasplantes del hospital Niño Jesús de Madrid.

P.A. No, se ha hecho. Había un centro, sí, pero lo tiramos e hicimos uno nuevo, que me atrevería a decir que es el más sofisticado de España. A día de hoy podemos decir que se han hecho 212 trasplantes, gracias a una película. Ahí me di cuenta del bien que se puede hacer con el cine.

C. Por supuesto, pero sé que lo que de verdad le importa, además del dinero, es sensibilizar sobre el tema.

P.A. Por orden de prioridades, lo más importante es la conciencia, porque es una sesión de hipnosis. Tú estás calladito, viendo una pantalla y te está llegando un mensaje, que va directo al corazón. Un mensaje te puede conmover, te puede cambiar…

C. Le hemos robado tiempo en el rodaje de Los Rodríguez y el más allá, que también destinará parte de sus beneficios a una acción concreta.

P.A. Hay una parte benéfica importante. A día de hoy, he donado más de cuatro millones de euros a niños con cáncer con la última película, y pienso superar esa cifra con creces con esta nueva. En este caso, será para Fundaciones de cada país y en España me gustaría que fuese para cuidados paliativos en niños. El niño paliativo es aquel que ya no tiene curación por medio de la medicina actual, pero eso no significa la derrota, porque pueden tener una buena vida, con buenos cuidados. Es un tema tabú, porque no hay mayor dolor que ese.

C. ¿Ha tenido usted que despedir a muchos niños?

P.A. Demasiados. Tengo el corazón roto en más de 400 pedazos y cada uno forma parte de mí.

C. Es como una montaña rusa. Por eso habla de ocho segundos para llorar.

P.A. Es que en el hospital no tienes tiempo para más, por dos motivos: primero, porque no conviene, ya que un niño se merece estar a tope, pero después porque las emociones van y vienen constantemente. Puedes pasar de vivir una noticia tremenda a estar, al poco tiempo, riéndote por algo increíble. Es la magia de ese lugar, por eso siempre digo que es un territorio increíble, porque allí el tiempo no existe y están pasando cosas maravillosas y cosas muy duras, a la vez. Por eso sólo puedes dedicar ocho segundos a llorar.

C. Háblenos de las becas deportivas.

P.A. Estamos realizando estudios y nos hemos dado cuenta de que un niño que practica deporte acepta la quimioterapia y la medicina de forma distinta. El deporte le dice al cuerpo que no se relaje, a los músculos, que estén presentes. Estamos ligados a un maravilloso gimnasio, llamado: Tándem y es increíble verles. Estas becas permiten a los niños llevar la enfermedad mejor.

C. Y ¿qué será lo próximo? Lo digo porque Aladina es una Fundación flexible, muy viva,¿me equivoco?

P.A. Hay tanto fuego que apagar, que cada vez surgen más proyectos. Entre los nuestros tenemos el ala de paliativos que vamos a crear en el Niño Jesús. Vamos a ir a Barcelona para acometer una renovación en Vall D´Hebron con otras dos fundaciones. Y otros muchos proyectos, que la gente no sabe, porque cuando un niño fallece tenemos un duelo con padres. Juntamos a todos los que en ese año han perdido a sus niños y durante doce meses, con una gran psicooncóloga se curan entre ellos.

C. ¿Qué hay que hacer para ser embajador de Aladina?

P.A. Lo más importante: querernos. Nosotros mordemos por los niños. Después meterse en www.aladina.org y si pueden, hacerse socios. No tiene que ser una gran cantidad, todo es bienvenido

