17 ago 2018

Compartir en google plus

La decisión que Pepe Navarro ha tomado al vender su casa de Ibiza ha hecho correr ríos de tinta. Una vivienda de 512 metros cuadrados, cinco habitaciones dobles, salón comedor de 95 metros, seis baños y una cocina de más de 30 metros cuadrados. Situada en una reserva natural en San Josep de Sa Talaia, cuenta con más de 10 hectáreas de pinar y también se alquila, semanalmente, por 10.000 euros.

Son muchas las voces que, tras conocer la noticia, aseguran que esta operación es la confirmación innegable de sus problemas económicos. Hay quien, incluso, se ha atrevido a afirmar que el presentador está arruinado.

"Se vende porque, tras la separación, no tiene ningún sentido"

Sin embargo, en declaraciones concedidas a este medio, Pepe desmiente este extremo y asegura que, lejos de lo explicado, el motivo real por el que ha puesto a la venta la villa de Ibiza es mucho más pragmático: "Se vende porque, tras la separación, no tiene ningún sentido. No hay nada más detrás como se está diciendo", afirma.

Es cierto que Pepe ya no genera las desorbitadas cantidades de 'Esta noche cruzamos el Missisipi' (Telecinco), pero los negocios no le van mal. Sigue al pie de una productora de televisión y rechazando contratos para volver a jugar en primera división. Si necesitara 'cash', hubiera aceptado jugosas entrevistas pagadas o trabajos que no le corresponden.

Practicidad

Así pues, tiene lógica que Navarro se deshaga de tan magnánima vivienda por una cuestión de practicidad. Es sabido que sus estancias en la casa se han reducido notablemente en los últimos tiempos. Demasiados gastos y pocas ilusiones. Pepe ha dejado, incluso, de hacer las espectaculares fiestas alrededor de su piscina 'infinity'.

Decir que está en la ruina es no conocer su nivel de vida"

Tampoco ya veranean allí amigos íntimos, como Isabel Gemio. Tal vez, no tiene ganas de enrolarse en recuerdos que no le producen más que nostalgia y dudas. Son muchos los problemas a los que tiene que hacer frente. Por eso, insiste en privado alguien que le conoce bien, prefiere desentenderse de todo aquello que le genere intranquilidad o desasosiego: "Decir que está en la ruina es no conocer su nivel de vida. Ahora es verdad que está un poco tocado con todo lo de Lorena, pero saldrá adelante", insisten.

Es, tal vez, su capítulo más triste. Nunca pensó que su relación con Lorena acabaría en los tribunales. Él, tan generoso como romántico en lo personal, nunca entendió que la madre de sus hijos quisiera aquello que no le pertenece. Un juez mediador aclarará la titularidad de las viviendas en juego, aunque a falta de una decisión concluyente, fuentes solventes aseguran a 'Corazón' que es posible que las partes, finalmente, consigan alcanzar un acuerda que satisfaga a ambos. Sería la mejor opción, el broche menos amargo para quienes se han querido sin fisuras.

Más noticias de Pepe Navarro...

- El emporio empresarial, secreto y con claroscuros, de Pepe Navarro

- Pepe Navarro se enfada con la prensa: "¿Puedo pediros que me dejéis en paz, por favor?"

- Pepe Navarro: "Mis hijos no se van a quedar en la calle"

¿Sabías que Pepe Navarro es Escorpio? Consulta su horóscopo