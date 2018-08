20 ago 2018

Durante los últimos meses, se ha hablado en varias ocasiones del certamen de Miss América, que ha intentado de dar un nuevo giro para evitar polémicas o que sea visto como un medio de instrumentalizar a la mujer.

Pero de lo que no se había hablado es de cómo se sienten las propias protagonistas. La última vencedora, Cara Mund ha hecho pública una carta en la que denuncia el acoso laboral que se vive denyto del concurso.

No me he sentido como Miss América durante los últimos ocho meses"

"Hace dos semanas empecé a investigar sobre el acoso en el trabajo... Pues bien, esa idea es la que define este año para mí", asegura antes de señalar, directamente, a quienes estarían detrás de ese acoso: "Nuestra presidenta (Gretchen Carlson) y CEO (Regina Hopper) nos silenciaron y marginaron".

Además, concluye explicando cómo se ha sentido durante el tiempo que ha llevado la corona: "No me he sentido como Miss América durante los últimos ocho meses, y es más, ahora incluso están preparando mi despedida".

