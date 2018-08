21 ago 2018

Proteger su familia por encima de todo. Por eso luchan la pareja formada por Elsa Pataky y Chris Hemsworth. Si bien son uno de los matrimonios más educados y con buena relación con la prensa, esta vez la paciencia de Hemsworth ha llegado al límite. La familia se encontraba pasando un gran día de playa junto a sus tres hijos -India Rose, Tristan y Sasha- siendo 'vigilados' por un grupo de 'paparazzi' que rondaban la zona.

Uno de los hijos siguió jugando sin el bañador puesto, momento que aprovecharon los fotógrafos para continuar retratando. Un gesto que enfureció al intéprete de 'Thor', quien consideró que estaba siendo violado el derecho a la intimidad de su hijo, por lo que no dudó en defender su imagen e integridad: “Corrí hacia ellos y me enfrenté directamente a todos. Me puse muy firme y les dije que no se atrevieran a publicar esas fotos. Pero estuve así de cerca de destrozarles las cámaras”, asegura.

Ambos intépretes no dudan en proteger a sus hijos, lo que no quita que en redes compartan momentos de su vida privada: "Estamos muy concienciados con la no explotación de su imagen. Y eso que nos han ofrecido un montón de contratos publicitarios pidiéndonos que posáramos la familia al completo. Pero de ninguna manera vamos a hacerlo”, ha comentado Hemsworth.

