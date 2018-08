21 ago 2018

Kim Kardashian es una de las 'instagramer' más famosa del momento. Junto a su familia, forman una gran riqueza gracias la mundo empresarial, pero parece que no se cansan de crear para aumentar su capital.

Cosmética, aplicaciones y programas de televisión son algunos de los trabajos con los que podríamos definir la tan ocupada vida de Kim Kardashian. Sin embargo, hay un nuevo proyecto que ha llamado mucho la atención.

Al parecer, según contó la propia protagonista en 'Keeping Up With the Kardashians', uno de los programas ingleses más famosos que ha dado a conocer al clan Kardashian, está obsesionada con los muertos. Por eso, el nuevo proyecto que la 'instagramer' tiene en mente es hacer un curso para aprender a embellecer cadáveres.

En uno de los capítulos de este programa, pudimos ver a Kim ensayar para su futuro trabajo. Esta vez, tuvo de conejillo de indias a su madre que ha afirmado que: "Siempre está intentando algo nuevo, pero ser una empresaria de pompas fúnebres es... interesante", explicaba.

