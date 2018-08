21 ago 2018

La duquesa de Sussex, Meghan Markle, no pasa por su mejor momento, al menos en lo que se refiere en el plano familiar. Y es que sus problemas familiares son constantes y los medios se han ido haciendo eco de todos y cada uno de ellos. Por un lado su padre continúa beneficiándose de la popularidad de Meghan, por otro lado su hermana aprovecha cualquier ocasión para hacerse con el interés mediático y ahora le ha tocado el turno al tío paterno de Meghan, Michael Markle.

Un exdiplomático norteamericano de 78 años que ha hablado a través de una entrevista publicada este fin de semana por el 'Sunday Mirror' y en la que ha asegurado sentirse decepcionado con su sobrina por no haber sido invitado a la boda. Algo sobre lo que ha asegurado: "Pensé que iría. Sea como sea, ella no me dijo nada" y a lo que añade: "No entiendo por qué se ha mostrado tan indiferente conmigo. No tiene motivos. Le ayudé mucho y no pedí nada a cambio".

Y es que el tío de Meghan Markle confiesa que cuando ella tenía 20 años intercedió para que le concedieran una beca en la embajada estadounidense de Argentina. "He hecho más por ella que los demás. Probablemente sea el que más ha hecho por ella. Hablé personalmente con el embajador en Argentina por ella", asegura también en dicha entrevista.

Michael Markle sufre Parkinson y vive en una caravana en Palm Beach (Florida), aún así confiesa que si Meghan se lo hubiera pedido, no hubiera tenido problemas para sustituir a su hermano y acompañar a la novia al altar. Deja caer además que la Familia Real británica podría tener la culpa de su falta de invitación: "No sé si la familia real la influenció o no. Pero no aceptaron a nadie más, así que no veo por qué habrían hecho una excepción conmigo", concluye.

