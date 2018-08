21 ago 2018

La actriz y modelo australiana Kate Kane protagonizará la serie 'Batwoman'. Será la primera heroína declaradamente lesbiana que encarne a la novia de Batman. Ella misma se sentía halagada por este 'regalo': "Es un sueño de la infancia, algo que me habría encantado ver en televisión en mi juventud como miembro de la comunidad LGBT que nunca se sentía representada, que se sentía sola y diferente", declaró al conocer la noticia.

Un logro personal y un triunfo para el colectivo homosexual al que pertenece y defiende, aunque no todo han sido alegrías. Las redes sociales han criticaron duramente a Rose. Unos criticaban que no era judía, otros sus dotes de actuación... pero lo que más le ha dolido han sido los comentarios de que no era lo suficientemente lesbiana para interpretar al personaje. "Al no ser lesbiana, no puede ser Batwoman’" escribía un usuario.

La actriz fue tajante: "Esto es la cosa más ridícula y divertida que haya leído”, tuiteó antes de cerrar sus cuentas de Twitter y los comentarios en Instagram."Salí del armario cuando tenía 12 años y sigo siendo la misma persona", admitía. Ella siempre se ha mostrado abierta a hablar de su sexualidad, apostando por la fluidez sexual no binaria. Se le ha relacionado con Phoebe Dahl, diseñadora de moda o Demi Lovato.

Antes de abandonar el universo digital, ha querido dejar una reflexión: "Hay algo que empodera, que da fuerza y libertad, cuando vives tu vida sexual de manera abierta y cómoda". La serie, dirigida por Greg Berlanti, tiene previsto su estreno para 2019 o 2020 en la cadena CW.

