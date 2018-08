22 ago 2018

Después de unas semanas alejado de los focos, Antonio Tejado regresó el pasado lunes a 'Sálvame'. Concretamente, 38 eran los días que habían pasado desde que anunciara su salida del programa hasta que volviese a ocupar su silla en el mismo. Y lo hacía con una queja amarga.

Esa en la que decía haber echado de menos, en este tiempo, la llamada de alguno de los que habían sido y, ahora, vuelven a ser sus compañeros. Bueno, hacía una puntualización asegurando que Jesús Manuel Ruiz y Rafa Mora sí se habían preocupado por él.

"En 'Sálvame' no tengo amigos", sentenciaba, recalcando que él no tenía amigos dentro del espacio de 'Sálvame'. Al final, manifestaba, se había tenido que apoyar en "los cuatro amigos de siempre", amén de su familia.

Vi una montaña enorme donde había un granito"

Todo comenzó con unas informaciones que apuntaban a una presunta infidelidad a su pareja y con las que, además, se ponía en cuestión su orientación sexual. Un capítulo que le hizo sentirse "debilucho" y retirarse de la escena pública.

"Se me juntó todo y hubo una concatenación de hechos que me hicieron patinar y caer al suelo. Ahora, de verdad, después de pensar y meditar mucho, me parece absurdo que lo haya tenido que pasar tan mal por una chorrada así. Vi una montaña enorme donde había un granito", reflexionaba.

