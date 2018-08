23 ago 2018

Compartir en google plus

Está a punto de comenzar su gira por Estados Unidos y, este fin de semana, ya se subirá a un escenario en México. Cuanto antes trate de dar normalidad a su vida Shaila Dúrcal, antes podrá recuperar su día a día y superar las heridas no solo físicas, sino psicológicas, que le ha dejado este accidente.

La cantante ha concedido una entrevista a 'Despierta América' en la que advierte que el nombre correcto para referirse a lo que le ha sucedido es "amputación traumática" y que, si lo hizo público, fue para evitar especulaciones.

"Voy a tener toda la movilidad", queja claro antes de recalcar, como lo hizo en su última aparición en las redes sociales, que está bien. "Fue muy rápido y traumático. No me gusta hablar de lo que pasó en sí", aclara, intentando que no se hable más del tema, que nadie trata de que dé más detalles concretos.

Fue muy rápido y traumático"

Recogieron el fragmento del dedo de Dúrcal para su reconstrucción.. Ha recurrido a su tío político por dos motivos: porque confía en él como profesional y porque "me apetecía estar rodeada de mi familia". Esto último, algo fundamental en un momento en el que una se siente en 'shock' y solo busca una mirada amiga.

"Es un proceso que una tiene que ir superando. Sobre todo, cuando hace perder una parte de ti", concluye Shaila, que ha optado por dar la cara y evitar que sigan creciendo los rumores alrededor de teorías de lo más variopintas y dantescas.

Más noticias de Shaila Dúrcal...

- Shaila Dúrcal vuelve a los escenarios tras su accidente

- Shaila Dúrcal reaparece tras el accidente: "Recuperando mi sonrisa"

- Antonio Morales habla sobre el accidente de su hermana Shaila Dúrcal

¿Sabías que Shaila Dúrcal es Virgo? Consulta su horóscopo