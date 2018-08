24 ago 2018

Del "brindo por un futuro juntos, eres la reina" con el que se especuló el pasado fin del semana al oficial "brindo por el futuro de la fiesta de los toros y de la institución que representas. Y por que los podamos ver (los toros) todos juntos mucho tiempo" hay un trecho. Muy grande.

La prensa aseguraba que, cuando Andrés Roca Rey se dirigió a Victoria Federica de Marichalar y Borbón en la plaza de toros de Málaga, le dedicó esas cariñosas primeras palabras que pueden leer. Sin embargo, su representante lo desmintió tajantemente, asegurando que habría sido una falta de respeto a la Casa Real haberse dirigido en esos términos, y sugiriendo la segunda formalidad.

No, la hija de la Infanta Elena no está emparejada con el diestro peruano. Pero sí es cierto que se conocen. De hecho, fue la madre de la joven quien les presentó, en 2016, en La Maestranza de Sevilla. Las fotos de ese primer encuentro son las que ven en la página derecha. De ahí que no sea de extrañar que se dirigiera a ella hace unos días.

¿Quién es él?

El buen amigo de la sobrina del Rey Felipe VI proviene de una familia acomodada del país sudamericano. Su padre es un empresario ligado a la industria del algodón y su madre, asesora financiera. Pero, además, tiene parte de esta en contacto con el mundo del toro: su hermano es matador de toros y su abuelo es administrador de la plaza de la capital, Lima. Por eso, no es de extrañar que, con tan solo siete años ya le llamara la atención coger el capote y que, solo cuatro más tarde, se pusiera delante de una becerra. En 2011 se instaló a España, a Badajoz, donde concluyó su formación como torero. Dos años más tarde, se trasladó a Sevilla, donde está afincado en la actualidad.

Ahora, esta amistad que ha salido a la luz con Victoria Federica le ha puesto en boca de todos. De él depende, apoyándose en su arte manejando la muleta, aprovechar el tirón para crecer y conseguir aparecer en más carteles de las ferias que campan a sus anchas por la geografía española.

