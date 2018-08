24 ago 2018

No hay que perder las tradiciones y, aunque cada vez es más difícil decidir cuál ha sido la canción que más suena en la época veraniega, hay años en los que es evidente. Lo fue con 'Macarena', en 1993, o con 'Despacito', el año pasado. También fue fácil con 'Aserejé', en 2002, y, viajando en el tiempo, 'La chica ye-yé','Hay que venir al sur' y 'El tiburón'. Aunque el rey de reyes, en lo que a la canción del verano se trata, es y será Georgie Dann. Afortunadamente, la música avanza y la oferta mejora.

Bien es cierto que hay competencia, pero en este verano de 2018 no hay discoteca o fiesta que se precie donde no hayan sonado 'Lo malo', 'El teléfono', 'Ya no quiero ná' o 'Ni la hora'. Pero, ¿qué tienen en común estas canciones? Pues ya lo saben, que sus intérpretes comienzan sus carreras en solitario al acabar la etapa de Operación Triunfo.

Aitana (19), Ana Guerra (24) y Mimi –Lola Índigo– (25) son las reinas indiscutibles de este verano. He podido charlar con las tres pocos minutos antes de salir al escenario, en el penúltimo concierto antes de que acabe, definitivamente, la gira que las ha encumbrado. 'OT 2017' echa el cierre y ellas despegan en solitario con cifras que marean.

Comienzan su carrera en solitario, sí, pero quedan dos conciertos de su etapa como triunfitas. Para Ana Guerra "es una putada. Lo siento, pero no se me ocurre otra expresión. Los conciertos son nuestro punto de encuentro y nos queda uno. Me encantaría un edificio con 16 viviendas para seguir todos juntos". Mimi, ahora Lola Índigo, lo tiene más interiorizado. Al fin y al cabo, "nunca me tuve pena por salir la primera de la Academia, todo esto ha sido una parada más en mi carrera. La más importante, pero una etapa más. Ahora mismo lo único en lo que pienso es en cantar con Ana esta noche" (risas). "Además, nos seguiremos viendo seguro. Los que estamos en Madrid quedamos bastante, Nerea (19) es mi vecina y a Raoul (20) le veo casi a diario". En su primera entrevista escrita, Aitana me dijo que echaba un montón de menos no estar dentro de la Academia. Hoy "me emociono cada vez que pienso que se acaba la gira. Me emociono de tristeza, ¿eh? Prefiero no ser consciente".

