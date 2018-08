24 ago 2018

Compartir en google plus

Corren buenos tiempos para George Clooney. Está felizmente casado con Amal y ha sido padre de gemelos hace bien poco y aunque tras el nacimiento de sus hijos, en febrero de este mismo año, decidió dedicar tiempo a la familia, eso no le ha impedido continuar facturando más que nadie en Hollywood.

Y es que según la lista publicada por la revista 'Forbes', Clooney es el actor que más ha ganado en los últimos meses. El estadounidense se embolsó ni más ni menos que 239 millones de dólares, (unos 207 millones de euros), entre junio de 2017 y el mismo mes de 2018. Una nada desdeñable cifra que no proviene sin embargo de ningún papel, ya que no protagoniza ninguna cinta desde 2016, y 'Subirbicon', la última que rodó como director no logró ser un éxito en taquilla.

Los ingentes ingresos de Clooney provienen principalmente de un negocio que nada tiene que ver con el cine: el tequila. El actor vendió hace unos meses su marca de tequila, Casamigos a la distribuidora Diageo. Según informaron diversos medios entonces, la venta se cerró por 1.000 millones de dólares (cerca de 900 millones de euros), de los que Clooney se embolsó cerca de 200. A eso hay que sumar otros ingresos que provienen de derechos de otras cintas y derivados de diversos compromisos publicitarios.

Tras el en la lista aparecen en segundo lugar,Dwayne Johnsoncon 124 millones de dólares (107 millones de euros), en tercer lugar Robert Downey Jr. con 70 millones de euros, en cuarto, el marido de Elsa Pataky, Chris Hemsworth, que se embolsó 55,8 millones de euros durante el último ejercicio, y cierra el 'top five' un clásico, el actor Jackie Chan, con 39,4 millones de euros.

Más noticias sobre George Clooney

- George Clooney ganó 198 millones más que Scarlett Johansson

- George Clooney reaparece tras su accidente de moto

- ¿Quiénes son los famosos que más han ganado en 2018?

¿Sabías que George Clooney es Tauro? Consulta su horóscopo