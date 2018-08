24 ago 2018

Kim Kardashian y Kanye West ya tienen tres hijos. La pareja dio la bienvenida a principios de este año a Chicago, nacida por vientre de alquiler. Ahora se han disparado los rumores de que ambos podrían estar pensando en aumentar la familia y ya podrían estar buscando su cuarto hijo.

Al parecer, según han afirmado medios estadounidenses, la pareja habría elegido como vientre de alquiler a la misma mujer que dio a luz en enero a Chicago y se trataría de un niño.

Pero al parecer, todo eso no es verdad. "No lo sé, he leído cosas que no eran ciertas, pero he sido muy clara al respecto en nuestro programa", ha respondido Kim a 'E!Online'. Y ha seguido para zanjar: "La próxima semana empezamos a grabar la temporada 16 de Keeping Up with the Kardashians y si pienso más sobre el tema- que seguro que lo hago-, lo veréis en el programa. Pero por el momento no".

