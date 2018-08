24 ago 2018

Se casa. María Pombo ha anunciado, como no podía ser de otra manera, a través de su cuenta de Instagram, que hay boda. La 'instagramer' ha colgado una foto junto a su futuro marido, Pablo Castellano, luciendo su anillo a cámara.

Y, como buena conocedora de esta red social, la 'influencer' ha acompañado a la instantánea con un texto de lo más emotivo. "Es Tu manera de hacerme grande, de admirarme, de protegerme y tus abrazos que rompen costillas pero que curan los males... ¡Eso! Eso es lo mejor que podría pedir en 500 vidas", comienza.

"No seremos perfectos, pero quien me conoce, sabe que lo perfecto me aburre. Y son esas imperfecciones, esos buenos y malos momentos, los que me hacen darme cuenta de que el apoyo incondicional será tan fuerte como el primer día", continúa.

[Así nos imaginamos el vestido de novia de María Pombo]

En ese punto de su texto, explica lo bien que conjugan el uno con el otro: "Esa es la razón por la que formamos tan buen equipo. #ctycn CON TODO Y CON NADA, que eso somos nosotros, que ese eres tú, mi Pablis, mi bombón, y mi futuro marido".

Y finaliza con la respuesta que todos esperábamos -el primero, el propio Pablo: "SÍ, SÍ y mil veces SÍ, que casarme contigo es la suerte de mi vida".

María saltó a las páginas de la prensa del corazón por su relación con el futbolista Álvaro Morata. Una relación que llegó a su fin en verano de 2015. Ahora, da un paso en su relación con Castellano, como el futbolista hizo hace un año con Alice Campello.

Más noticias de María Pombo...

- Así nos imaginamos el vestido de novia de María Pombo

- La blusa de María Pombo que podrás comprar en Zara por menos de 30 euros

- Fichamos el nuevo bañador favorito de María Pombo

¿Sabías que María Pombo es Libra? Consulta su horóscopo