27 ago 2018

Mónica Hoyos ha sido la primera en confirmar su participación en 'Gran Hermano Vip 6'. Su nombre fue confirmado el pasado sábado, 25 de agosto, en 'Sálvame Deluxe', presentado por María Patiño. Hasta ese momento, el nombre de Chabelita era el que más se especulaba pero la ex de Carlos Lozano ha dado el bombazo.

Ahora que ya se conoce su participación, Mónica Hoyos ha hablado en su cuenta de Twitter, donde asegura tener nervios pero nada de miedo: "Sin miedos, pero con nervios, porque llevo toda mi vida en la tele, otros años me entro miedo, pero ahora no me para nadie, es el momento que me conozcáis para bien o para mal, por eso y por mas, sí me atrevo", escribía.

Sin miedos, pero con nervios, porque llevo toda mi vida en la tele, otros años me entro miedo, pero ahora no me para nadie, es el momento q me conozcáis para bien o para mal, por eso y por mas, si me atrevo @ghoficial#GHVIP6@telecincoes@mediasetcompic.twitter.com/ILfLgU5DEQ — Monica Hoyos (@hoyosmoni) 25 de agosto de 2018

Por el momento, no se conoce cuál serán los siguientes participantes. Lo que está claro es que ya quedan muy pocos días para que la casa de Guadalix abra sus puertas. ¿Qué concursante será el siguiente confirmado?

Más noticias relacionadas de 'Gran Hermano VIP'

