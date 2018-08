28 ago 2018

Emma Thompson ha querido ser lo más sincera posible y ha contado al periódico 'The Guardian' lo duro que fue su trayectoria en el mundo del cine. A pesar de que recibió premios como a la mejor actriz en 1992, su vida personal y las exigencias del guión acabaron con su metabolismo y su cabeza.

Ha recordado a este mismo medio que las exigencias de Hollywood con respecto al cuerpo de las actrices eran muy exigentes: "La dieta jodió mi metabolismo y le hizo estragos en la cabeza. He luchado con esta industria multimillonaria toda la vida, pero me hubiese gustado saber algo más, antes de tragarme su basura. Me arrepiento de haberme puesto a dieta".

A pesar de esto, la actriz ve con esperanzas la realidad machista en el mundo del cine como movimientos como el 'Me too': "Hollywood está cambiando. #MeToo ha sido un momento de claridad maravilloso. Cuando era una mujer joven, los hombres de la industria lo intentaban continuamente. Pero yo siempre fui capaz de decirles que no y ellos se lo tomaron como una respuesta. Con lo que las mujeres jóvenes tienen que lidiar me aterroriza", ha concluido.

