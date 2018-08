29 ago 2018

Unas vacaciones truncadas. Jorge Javier Vázquez pone hoy punto y final a un verano que no ha resultado tan tranquilo como esperaba. "Iba a pasar 15 días en el paraíso y más me hubiera valido quedarme en la piscina de mi casa", revela a la revista Lecturas. El presentador quiso alejarse lo máximo posible para desconectar y se fue -literalmente- a la otra punta del mundo.

Australia fue su primer destino vacacional, concretamente Sydney. Para él "una ciudad levantada en obras, un tanto caótica, demasiado abigarrada y un pelín aburrida", describe. Y de Sidney a Fiji, cuando realmente comenzaron los problemas, tal y como atestigua una foto que subió a su Instagram: "Viajar al otro lado del mundo en busca de playa y tener que pedir una manta en el desayuno. En fin", escribía.

No sólo el tiempo jugó una mala pasada al presentador. Tuvo que lidiar con las pocas comodidades del hotel en el que se hospedaba, como la cama supletoria que había en la habitación que compartió con un matrimonio amigo: "Cuando la veo, se me cae el alma a los pies, pero no digo nada porque soy muy sufrido. El caso es que durante los ocho días que estamos en ese hotel no consigo pegar ojo", revela.

Pero lo que más le ha impactado ha sido el 'ligero temblor de tierra' que sintió en Fiji: "Solo faltaba que ahora que me he quedado tan delgado me mate un terremoto", recuerda que dijo allí. Aunque no ha podido basñarse debido a "los pedruscos asesinos que imposibilitaban meterse en el agua".

El presentador ha perdido 15 kilos, fruto de su esfuerzo y negando cualquier paso por quirófano. Ahora se prepara para la neva temporada en Telecinco, onde estará al frente Gran Hermano VIP, Sálvame y Sábado Deluxe. Además continuará con la gira de su obra teatral 'Grandes Éxitos', que hoy estrena en Valencia.

