29 ago 2018

Lo ha vuelto a hacer. No hay look de Melania Trump que pase desapercibido y no sea examinado con lupa. Las polémicas por los diferentes looks que lleva en los eventos y compromisos a los que acude nunca dejan indiferente. La última polémica ha surgido a raíz del 'outfit' que eligió en la tarde de ayer cuando plantaba un esqueje del roble Eisenhower en el jardín de la Casa Blanca.

Y es que la primera dama es de las pocas que se atreve a materse en 'terrenos pantanosos' en tacones. La mujer de Donald Trump se calzó unos Louboutin de 12 cm -nueva colección- para andar entre la tierra cual jardinera glamurosa. El look lo completaba un top rosa sin mangas y una falda de flores de Valentino de más 2.700 euros.

Melania Trump en el momento en que planta el esqueje en el jardín presidencial. pinit

Una foto que ha revolucionado las redes por el poco acertado 'outfit' de Melania y que han tildado de 'proeza' su cometido subida a tales 'stilettos'. Una tradición, la de sembrar, que popularizó en 2009 Michelle Obama. Para la ocasión, la ex primera dama vestía un look más desenfadado que éste: una camisa de Balmain de 1.380 dólares y unos vaqueros. ¿Cuál será el próximo 'fashion issue' con el que nos sorprenderá Melania Trump?.

