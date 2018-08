29 ago 2018

Uno de los encargos de su vida. Así podríamos definir el nuero reto en el que ya trabaja la diseñadora Vicky Martín Berrocal. La sevillana será la encargada de diseñar el traje goyesco del diestro Morante de la Puebla en la Goyesca de Ronda, que se celebrará el próximo 1 de septiembre.

"Me pareció increíble su llamada y por supuesto acepté. Me dijo que yo era la única capaz de sacar todo lo que él lleva dentro", afirma. El encargo ha sido realizado de forma totalmente artesanal en Sevilla por Juana Marí Villareal Loma con Berrocal a la cabeza. "He de reconocer que después me entró un poco de miedo por la responsabilidad que es para mí vestir a un torero como Morante. Mi reto fue crear un traje con identidad y con nombre propio", revelaba.

Vicky durante el 'fitting' del traje a Morante. pinit

Morante de la Puebla compartirá cartel con Cayetano Rivera y Roca Rey. El matador afirma que es un 'lujo' que su traje lo diseñe Vicky, a quien 'admira profundamente'. El mundo de la moda y la tauromaquia fusionados en un traje. Ya falta menos para descubrir el secreto mejor guardado.

