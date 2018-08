30 ago 2018

Zanjar los rumores.- Eso es lo que ha querido hacer Liam Hemsworth en relación a los comentarios acerca de la posible ruptura con Miley Cyrus. Para silenciar estas especulaciones, el actor ha publicado una fotografía junto a su prometida y sus perritas: "De paseo con mis chicas”, escribía. Una pareja que se conoció hace ya nueve años durante el rodaje de la película 'La última canción'.

Comenzaron su relación en 2010 y dos más tarde anunciaron su compromiso en 2012 cuando sólo tenían 20 años ella y 22 él. Unos meses después rompieron hasta el año 2016 que retomaron su relación. No obstante, este verano una fuente cercana a la pareja comentaba que habían vuelto a romper: “Por ahora no están juntos. Han tenido unos meses difíciles y han pasado mucho tiempo separados ya que no se llevaban bien”, afirmaba. Ellos, silencio.

Strolls with my girls. Una publicación compartida de Liam Hemsworth (@liamhemsworth) el 28 Ago, 2018 a las 8:17 PDT

Además, el australiano ha colgado un video donde aparecen ambos en su coche, llevando él una máscara de camuflaje. En un momento del vídeo, Liam frena bruscamente y asusta a Cyrus, haciéndola gritar. Y es que al actor de 'Los juegos del hambre' le encanta hace bromas pesadas a su novia: "Odio cuando hago esto”, afirmaba Cirus. ¿Será esta 'muestra de amor' una prueba más de su complicidad?.

Gets her every time Una publicación compartida de Liam Hemsworth (@liamhemsworth) el 28 Ago, 2018 a las 2:47 PDT

