3 sep 2018

Hace unas semanas 'Sálvame' anunciaba a Aurah Ruiz como la tercera participante que entrará en 'GH VIP'. Una noticia que volvía a poner en el foco de la noticia a su expareja y padre de su hijo Nyan, Jesé Rodríguez. Y es que el fichaje de Aurah en una de las casas más famosas de la tele no ha gustado al futbolista.

Según varios medios, los amigos de Jesé aseguran que el futbolista está descontento con la decisión de Aurah. La cual según él significaría el 'abandono' de su hijo durante el tiempo que Aurah esté en el 'reality'. Por lo cual ha anunciado posibles demandas contra la exconcursante de 'MYHYV'.

Aurah Ruiz hace una advertencia a Jesé Rodríguez a través de Instagram. pinit

Aurah está segura de que Jesé con esto trata de impedir su entrada en 'GH VIP' y boicotear su paso por el concurso, algo que ha hecho saber a través de las redes: "Hace tiempo que me olvidé de ti, me encantaría que te preocuparas más de la persona que tenemos en común que de boicotear mi concurso. Ya que tú no te haces responsable de tus obligaciones, yo sí voy a aprovechar mi momento para tener mejor vida con mi hijo. Deja de manejar a mis espaldas y da la cara. Céntrate en tu vida y arregla la misma", concluye Aurah a través de uno de sus habituales 'stories' de Instagram.

Recordemos que Aurah ha accedido a participar en 'GH VIP' bajo dos condiciones vitales relacionadas con la salud y el cuidado de su hijo Nyan.

