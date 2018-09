3 sep 2018

Compartir en google plus

Hace ocho meses, Raquel Morillas daba un paso más en su relación de pareja y, tras ocho años juntas, se casaban. Sin embargo, parece que aquel 'sí, quiero' fue el principio del fin de aquel romance. La que fuera concursante de 'Gran Hermano' acudió a 'Sábado Deluxe' y relató cómo, poco a poco, se dio cuenta de que no era feliz en su relación.

La encargada de hacérselo ver fue una vieja amiga con la que comenzó a mandarse mensajes y con quien, ahora, mantiene una relación sentimental. Vamos, que su matrimonio se rompió por una tercera en discordia.

"Ha influido una tercera persona que ha servido para darme cuenta de que mi vida no era una vida feliz, era una vida cómoda". comenzaba su explicación antes de añadir: "Yo creía que era la mujer de mi vida, creía que iba a vivir así toda mi vida, pero eso no significa que fuera feliz".

Empezamos a hablar cada vez más hasta que se me fue de las manos"

Morillas daba detalles de cómo comenzó a fraguarse la historia que ahora tiene: "Empezamos a hablar cada vez más hasta que se me fue de las manos, y me hizo ver la vida que yo tenía: ir al médico sola, a comprar, a la playa... y me di cuenta de que vivía con una compañera de piso".

"Vivimos momentos muy buenos, pero es cierto que cuando empezamos a vivir juntas hay cosas que cambian y que voy cargando. Me quejo, pero digo no pasa nada", relataba sobre la relación que ya ha terminado.

Recuperada de sus adicciones al juego y con una nueva ilusión, esperemos que Morillas pueda tener un tiempo de felicidad.

Más noticias de Raquel Morillas..

- Raquel Morillas ('GH 3') vuelve a casarse