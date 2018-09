4 sep 2018

Han pasado casi tres años desde que Lamar Odom fuese hallado con una sobredosis en un burdel de carretera. Ahora, el ex de Khloé Kardashian ha concedido una entrevista en la que ha hablado largo y tendido, y sin ahorrar detalles, sobre aquel suceso que pudo acabar en tragedia.

Ha sido en el programa 'Cold as Balls', presentado por Kevin Hart, donde ha confesado que los médicos que le ven dicen que es "un milagro andante". No es para menos si tenemos en cuenta que ha revelado que sufrió 12 derrames y seis ataques al corazón durante el tiempo que necesitó hospitalización.

"Cada día me sentía como en un asalto. Era humillante, me daba pánico salir de mi casa", ha confesado la exestrella de la NBA. Una "lucha diaria" sobre la que también ha hablado en una entrevista para 'Players Tribune'.

Cada segundo de tiempo que tenía libre me metía coca"

Ahí cuenta cómo "en ese punto, consumía coca todos los días. Más o menos cada segundo de tiempo que tenía libre me metía coca. No podía controlarlo. No quería controlarlo". Y eso que asegura que, hasta los 24 años, no había consumido cocaína.

"Si supiera que iba a afectar mi vida de la manera en que lo hizo nunca hubiera pensado en eso -las drogas-. Pero lo hice, y resultó ser una decisión que alteró mi vida", cuenta en estas dos conversaciones en las que habla, a corazón abierto, sobre sus problemas del pasado.

