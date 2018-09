6 sep 2018

Kevin Spacey es uno de los señalados por presuntos abusos sexuales a mujeres. El escándalo le hizo perder su trabajo como protagonista de 'House of cards', la serie de éxito que protagonizaba en Netflix y que decidió prescindir de su participación.

Robin Wright, su compañera en la ficción, ha hablado por primera vez del caso para pedir una segunda oportunidad para Spacey. "Creo que cada ser humano tiene la capacidad de reformarse. En ese sentido, las segundas oportunidades siempre son buenas. Creo en ellas. Se llama crecimiento", ha explicado.

La actriz ya había contestado a alguna pregunta sobre Kevin Spacey en el pasado, pero nunca había entrado en interpretaciones. Wright escurrió el bulto, asegurando que solo conocía al actor y no al hombre, y que ella fue la primera sorprendida con las acusaciones.

Wirgth admitió en su entrevista que no había estado en contacto con su compañero en los últimos meses, pero que le tendría la mano "cuando está listo". Además, aseguró que siente lástima por él y por cómo la vida privada se convierte en pública. "Es una pesadilla, un tsunami. ¿Por qué nuestra vida privada tiene que ser tan pública? Creo que la vida personal de todos debería ser personal. Positivo, negativo, neutral, lo que sea, no es asunto de nadie... No me refiero al movimiento #MeToo. Estoy hablando de los medios. Es una sensación horrible que un extraño decida que sabe quién eres".

