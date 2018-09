8 sep 2018

Se cumple un año desde que Javier Santos interpuso una demanda de paternidad contra Julio Iglesias en el Juzgado de Primera Instancia nº 13 de Valencia. Aunque desde entonces han sido muchos los gestos con los que el cantante ha querido dilatar el procedimiento, Javier siempre ha mantenido una actitud paciente. Busca, sin excentricidades, el reconocimiento de la Justicia. Pero también el de la Iglesia.

Esta misma semana ha vuelto a dar un paso más en el camino para llegar hasta sus orígenes. 'Corazón' ha podido saber que Javier ha enviado una nueva misiva a El Vaticano. Es la cuarta desde que comenzó su batalla por la filiación paterna. En esta ocasión se trata de una carta mucho más personal en la que el valenciano explica, con contenida emoción y de forma breve, cuál es su caso y pide la bendición papal: "para mi mujer y para mí es importante que Su Santidad conozca mi caso y que, por favor, nos de su bendición". A diferencia de las otras tres cartas que Sánchez Santos remitió a la Santísima Sede, esta es mucho más emocional, sencilla, sin grandes adornos.

Se trata, tal y como hemos podido comprobar, de un manuscrito de una sola página en la que no hay lugar para los reproches pero sí para las peticiones. Javier solicita que, una vez reciba su bendición, el Papa Francisco le dé audiencia para poder hacerle partícipe de la lucha que él y su madre mantienen desde hace años para que se le reconozca como hijo legítimo de Julio Iglesias: "Reunirme con Su Santidad sería, para mí, la culminación deseada para esta lucha que he tenido que afrontar".

Julio José facilitará su ADN para ayudar a Javier Santos en esta batalla

La ayuda de su hermano

En italiano y con perfecta caligrafía, Javier recuerda, además, el dolor que su madre lleva arrastrando desde que en la década de los noventa decidiera recurrir a los medios de comunicación para proteger y garantizar, principalmente, los intereses de su hijo. La carta, a la que deberían darle respuesta desde las más altas instituciones eclesiásticas, finaliza con un agradecimiento y con un mensaje que deja clara su fe en la Iglesia: "rezamos también por usted".

Queda poco para que se cierre el círculo. El abogado Fernando Osuna -quien defiende los intereses de Javier Santos- sostiene que el final de la batalla legal tendrá lugar antes de final de año. Aunque es evidente que Julio Iglesias no tiene intención de someterse a las pruebas que verificarían la consanguineidad, no todos los miembros de su familia tienen las mismas pretensiones.

'Corazón' ha podido saber que su hijo, Julio José, no se opondrá a la Justicia. Facilitará su ADN para cotejarlo con el que, científicamente, es su hermano. Este gesto no significa que el cantante quiera ir en contra de su padre, sino que, explican a esta revista, no quiere ser un impedimento para que Javier consiga su propósito. A fin de cuentas, siempre que se han encontrado ambos han coincidido en que son hermanos. Además del parecido físico más que razonable, los resultados científicos son incontestables. Pronto serán uno más.

