11 sep 2018

Compartir en google plus

Los robos en la calle están a la orden del día desgraciadamente. Esta vez, le ha tocado el turno a Susana Sabol, la mujer del futbolista Joaquín Sánchez. Lo ha contado a través de las redes sociales, donde ha recibido el apoyo de todos sus seguidores.

Susana ha relatado cómo ha sufrido el robo, cuando paseaba por la calle con su madre y sus dos hijas. "Hoy me he sentido traicionada por esta sociedad a veces tan cruel y a veces tan maravillosa, pero no podré entender en la vida cómo vas paseando con tus hijas y tu madre tan tranquilamente, sin ofender, sin hacer daño, y te metan la mano en el bolso y te dejen sin recuerdos, sin documentos y sin tus fotos que con tanto cariño llevas...", escribía la mujer del futbolista.

Sin poder hacer nada, terminaba su texto dedicando unas palabras a todos los que se dedican a robar: "Pero bueno, no pasa absolutamente nada, pones una denuncia y a tu casa. Para todos aquellos que roban quiero que sepáis que la vida no funciona así... solo crecéis en la mierda.", concluía. Además, Susana Sabol agradecía a la policía de Marbella y a sus seguidores, el apoyo que ha recibido en las últimas horas.

Susana Sabol, mujer de Joaquín Sánchez, cuenta en sus redes sociales, el robo que sufrió en plena calle. pinit

Más noticias de Joaquín Sánchez

- El video viral del futbolista Joaquín Sánchez retando a Jennifer López

- Joaquín, del Betis, se pone el mono de Cristina Pedroche de las Campanadas

¿Sabías que Joaquín Sánchez es Cáncer? Consulta su horóscopo