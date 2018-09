11 sep 2018

Los triunfitos que salieron de la academia de 'Operación Triunfo 2017' no dejan de trabajar. Sus 'singles' suenan en todos los lugares de España y muchos de ellos no dejan pasar la oportunidad de acudir a alguno de los conciertos de la gira de 'OT'.

Ahora que esta gira ha terminado, cada triunfito se busca las maneras para seguir estando en lo más alto del mundo musical. Aitana es la triunfita que más seguidores tiene en su cuenta de Instagram, Miriam triunfa con el 'single' creado para la serie 'Vis a vis', y Roi, aunque su canción ha sido todo un éxito, ha decidido apartar a un lado la música, o al menos por el momento.

Roi formará parte de 'Yu: no te pierdas nada', el programa de radio presentado por Dani Mateo. "No sé mi función, no sé qué queréis de mí", bromeaba en directo. El triunfito ha dejado claro que su objetivo principal es la música: "Me reinvento. Estoy currando más que nunca, no paro.", concluía. Además, aseguró que próximamente sacará una nueva canción.

