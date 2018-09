12 sep 2018

El embarazo cambia el cuerpo. Eso es también lo que acaba de confesar Kylie Jenner. La 'influencer' hace un año estaba embarazada de su hija Stormi Webster y a los 20 años se convirtió en madre, algo que cambió su vida.

"El embarazo cambió por completo mi cuerpo a una edad súper temprana", ha afirmado en una entrevista para 'Glamour'. A pesar de ello, la hermana de Kim Kardashian no se arrepiente: "La verdad es que no me importa". Tener a su pequeña en el vientre fue una experiencia maravillosa pero también un desafío a nivel "físico, mental y emocional".

Aunque mucha de la ropa de su armario ya no le vale, ella está feliz y volvería a hacer lo mismo. "Mis pechos son como tres veces el tamaño que eran antes, algo que me preocupa. Tengo estrías en mis tetas. Tengo la sensación de que mi estómago no es el mismo. Mi cintura no es la misma. Mi culo es más grande y mis muslos son más grandes".

Más noticias sobre Kylie Jenner

- Kylie Jenner podría cobrar un millón de euros por 'post'

- Kylie Jenner conoció a Travis Scott solo un mes antes de quedarse embarazada

- Kylie Jenner, la multimillonaria más joven

- ¿Sabías que Kylie es Leo? Consulta su horóscopo