11 sep 2018 Ángeles villacastín

Begoña Villacís, licenciada en Derecho, llegó al Ayuntamiento de Madrid hace tres años como cabeza de lista por Ciudadanos. Las últimas encuestas han posicionado a su partido como el más votado en la capital y a Villacís como la mejor valorada.

La portavoz de Cs Madrid no quiere que solo sea un sueño y trabaja para ser la próxima alcaldesa de la capital. Hoy nos habla de su perra Mika, de su tortuga, su gata y, cómo no, de política.

Corazón Por la forma de moverse, su perra parece muy joven.

Begoña Villacís Es una Bodeguera andaluza, tiene cinco años y la adoptamos con dos meses. Mika es una perra muy intensa, no para de hacerte carantoñas, se te echa encima, te da muchos besos…

C. Pero convive con más animales, ¿cómo llevan esa forma de querer?

B. V. Con paciencia, sobre todo la gata, Trufa, que es una santa. Aguanta que la dé lametazos todo el tiempo y con la tortuga, Tortu, tampoco hay problemas. Se lleva todo el mundo muy bien

C. Con sus dos hijas (Jimena y Paula), ¿también se llevan bien?

B. V. (Risas). Mis hijas están en la preadolescencia, se llevan trece meses y están en esa época en la que necesitan crecer un poco más para ser mejores amigas. Pero ellas se dedican mucho a los animales. Han hecho voluntariado en una protectora. Cuando adoptamos a Trufa, tenía la patita rajada y ellas le hacían las curas.

C. ¿Tener animales en casa ha hecho más responsable a sus hijas?

B. V. Es importantísimo. Estamos haciendo una generación que tiene todos los derechos, pero nadie se fija en poner deberes. Para conseguir un equilibrio, si se aplican derechos, también tienen que tener deberes. A mis hijas les encantan los animales, les hemos enseñado a responsabilizarse y han aprendido que son seres vivos.

A mis hijas les encantan los animales, pero mi casa sería un zoo si no les hubiéramos enseñado a responsabilizarse”

C. El Congreso aprobó una proposición de Ley impulsada por su partido para que los animales de compañía dejen de ser cosas y pasen a ser seres vivos. ¿Qué significa?

B. V. Por ejemplo: en un embargo, los animales eran considerados cosas, como un televisor o un frigorífico y ahí entraba tu perro, tu gato… Lo que se ha pretendido es que en el Código Civil, se ubique a los animales de compañía fuera de la masa patrimonial a todos los efectos legales. No se les puede privar de estar con su familia.

C. Hablemos de Madrid: en las encuestas sale la mejor valorada y su partido es el más votado en la capital ¿Se ve como la nueva alcaldesa?

B. V. Lo que sí te puedo decir es que voy a trabajar al máximo para serlo. Llevamos trabajando estos tres años muchísimo. Tenemos muy claro qué es lo que nos gustaría hacer en Madrid.

C. Si llega a ser alcaldesa, ¿cuáles serían las primeras medidas?

B. V. La ciudad tendría que dar las cosas básicas a sus ciudadanos, como es la limpieza, bajar los impuestos... Profundizar en buscar la igualdad de oportunidades, que a día de hoy no se está consiguiendo. Paradójicamente, un gobierno que pensábamos que iba a ser muy social, no ha centrado todos sus esfuerzos en los servicios sociales

Begoña Villacís junto a Maika. pinit

C. Los apartamentos turísticos son un problema en las grandes ciudades. Madrid, Barcelona, Baleares, están viendo cómo los vecinos se tienen que ir por no poder pagar la subida de alquileres y el centro corre el peligro de convertirse en parques temáticos. ¿Qué medidas tomaría ante esto?

B. V. Estamos elaborando una propuesta pero, lógicamente, lo que hay que hacer es regularlo. La Comunidad de Madrid es la que tendría que asumir esa responsabilidad, porque compete sobre todo a su normativa y creo que no ha sido muy valiente. Tenemos que saber muy bien qué tipo de turismo queremos atraer. A los apartamentos turísticos pueden llegar turistas concienciados, pero en otras ocasiones se está demostrando que atraen despedidas de solteros. Ese no es el turismo que a mí me gustaría para la ciudad de Madrid.

