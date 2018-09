12 sep 2018

Todo comenzó cuando el pasado mes de febrero Heidi Klum asistió como invitada al programa de Ellen DeGeneres, allí aseguró que estaba soltera y que deseaba dejar de estarlo. Fue entonces cuando la presentadora le dio a escoger 'celebrities' para que eligiera a su pareja ideal.

Un juego en el que Joaquin Phoenix fue el ganador pero en el que el cantante Drake también fue seleccionado como uno de los favoritos de la modelo. Pero lo cierto es que esa misma tarde Klum conoció a su novio Tom Kaulitz.

Tiempo después Heidi Klum ha asegurado a DeGeneres que "Alguien que no conozco le dio mi número, así que me mandó un mensaje. Yo pensé 'Madre mía, ¡esto es muy raro! pero nunca le respondí porque ya encontré al amor de mi vida". Un mensaje en el que el cantante le pedía salir y al que Klum prefirió no responder, algo sobre lo que asegura se siente avergonzada.

"Drake, ¡perdón por no contestar a tu mensaje!", admitió la modelo mirando a cámara donde también reconoció que está muy feliz junto al guitarrista de Tokio Hotel a quien conoció en una fiesta de cumpleaños.

"Fue tan tremendo que llegué al punto que no lo podía ni mirar. Sabes cuando te sientes tan atraído por una persona que estas como 'Mi, Dios, no lo puedo ni mirar'. Entonces me tuve que sentar al lado de él en vez de sentarme en frente porque sino lo tenía que mirar", ha relatado sobre su primer encuentro con Tom Kaulitz.

Con quien ha desmintió los rumores de su compromiso, a pesar de que no descarta que suceda en un futuro.

