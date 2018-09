13 sep 2018

Nuevo frente abierto para Paulina Rubio, y esta vez no tiene que ver con Colate, sino con el último de sus ex, Gerardo Bazúa. Este se ha manifestado en las redes sociales con un durísimo mensaje contra la mexicana, en el que la acusa de no dejarle ver a su hijo.

"Eros, llevo más de 4 meses esperando saber de ti, pues tu mamá está desaparecida, como si yo, tu padre, hubiera muerto. Eso por el momento no lo sabes tú, pero tu mamá, Paulina Rubio, sí lo sabe", comienza.

"Haciendo las cosas pacíficamente no ha funcionado nada, para variar, pues no es la primera vez que tu mamá lo hace. Solo te escribo para que sepas que todos y cada uno de los días, pienso en ti y en cuanto te extraño y te amo", continúa Bazúa, que conoció a Paulina durante la edición mexicana de 'la Voz'.

Y concluye: "Ahora sé que estás en España y me entero por los medios. Para mí no es justo no saber con quién duermes, qué haces y cómo te encuentras de salud. Tengo nula comunicación con nadie para saber de ti. Pero créeme, pronto estaremos juntos".

Sin duda, esto huele a guerra entre la expareja. ¿Con qué armas contratacará Pau?

