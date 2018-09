13 sep 2018

Paul McCartney ha concedido una entrevista en la que ha confesado detalles de su vida cuando formaba parte de 'The Beatles'. Ha sido para la edición estadounidense de GQ donde el bajista de la popular banda se ha sincerado hablando de cómo era su relación con sus compañeros, incluso ha destapado episodios que nunca habían salido a la luz.

McCartney ha querido confirmar algunos rumores que durante años rodearon la carrera profesional de la banda. Así, confirma que, junto a John Lennon y otros amigos organizaban sesiones de masturbación en grupo cuando eran unos adolescentes, en las que Brigitte Bardot y Winston Churchill tenían un rol decisivo.

"Eso fue en la casa de John y era solo un grupo de nosotros", explica el artista. "Lo hacíamos en lugar de emborracharnos o salir por ahí. […] Estábamos todos en unas sillas, con las luces apagadas y alguien empezó a masturbarse, así que lo hicimos todos", recuerda. "De repente decíamos cosas como 'Brigitte Bardot!' y entonces todos aumentábamos el ritmo. Luego John decía algo así como 'Winston Churchill' para cortarnos el rollo".

"No tenía importancia", concluye en la entrevista. "Tampoco es el tipo de cosas a la que le das muchas vueltas, aunque sí, suena guarrillo cuando piensas en ello. […] Era una diversión inocente. No hacía daño a nadie. Ni siquiera a Brigitte Bardot".

Respecto a las orgías, responde. "Que yo sepa, no las hubo, aunque tuvimos encuentros sexuales de índole celestial y también había por allí groupies". Aunque sí confiesa un encuentro sexual peculiar en Las Vegas: "Hubo una vez, cuando estábamos en Las Vegas, donde uno de los chicos de la gira nos dijo: 'Están yendo a Las Vegas, chicos...¿quieren una prostituta?' Todos dijimos: '¡Sí!' Yo pedí dos y fue una experiencia maravillosa. Eso es lo más cerca que he estado de una orgía ".

"Creo que a John si estaba más en esa onda, porque echando la vista atrás le recuerdo conociendo a algún tipo en un club, volviéndose a casa con la mujer de este porque le gustaba John y quería acostarse con él, y descubriendo al marido mirando" mientras practicaban sexo, recuerda. "Creo que John experimentó un poco más que yo. A decir verdad, a mí no me iban esas cosas. ¿Con la mujer de otro? Tengo clarísimo que no me gustaría que el marido lo supiese. […] Mi [vida sexual] no era particularmente alocada aunque sí que me lo pasé bien. Y bastante a menudo. Así que con eso me conformaba".

