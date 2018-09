18 sep 2018

"Que injusta que es la vida... Una niña, dulce, educada, con talento y con toda una vida por delante... Descansa en Paz". Esas son las palabras con las que David Bustamante se ha despedido, en las redes sociales, de Celia Barquín, la golfista española asesinada en Estados Unidos.

La joven, de 22 años, se encontraba entrenando en un campo de Iowa, donde estudia becada, cuando fue asaltada y atacada, según han revelado las fuentes de la investigación, que han determinado que fue acuchillada.

La imagen fue tomada en el verano de 2015. Fue él quien se acercó a la campeona de Europa de golf para pedirle una foto. Ella lo contaba, en su día, cuando mostraba la imagen en sus redes sociales. "Hoy me he encontrado a David Bustamante y no sabía si acercarme a pedirle una foto o no y ¡hala! que me la ha pedido él a mí porque le ha gustado mi hándicap".

