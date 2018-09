21 sep 2018

María Jesús Ruiz y Julio Ruz han dado por finiquitada su relación. La pareja, que tenía planeado pasar por el altar el pasado 14 de septiembre, tal y como lo anunció ella nada más salir de 'Supervivientes', rompía definitivamente el pasado viernes. Días antes, la ex Miss había declarado que su boda se había pospuesto, pero que la relación continuaba. Sin embargo, la presión y los problemas en la convivencia han dado al traste con esta historia de amor.

Para conocer exactamente por qué han roto, Corazón se ha puesto en contacto con la modelo, quien, abriendo su corazón, nos confesaba: "Yo quiero mucho a Julio, pero, lamentablemente, hay un problema: mi familia y él no tiene buena relación. Todo esto ha traído consigo una serie de discusiones que, sumadas a los problemas normales en una relación, hacen imposible la convivencia".

Además, explica: "Nos separamos queriéndonos. Julio ha sido mi mejor apoyo, mi amor, mi compañero y un maravilloso padre. Entiendo que la gente pueda pensar que no tengo personalidad para luchar por nosotros, pero mi familia es lo primero".

Uno de los obstáculos que ha atravesado la pareja fue el de los rumores de una supuesta infidelidad por parte de Julio, que empezaron a airearse en los medios cuando María Jesús estaba 'recluida' en 'Supervivientes'. Fueron varías las mujeres que aseguraban que habían mantenido contacto telefónico e intercambio de mensajes con el empresario. Nada más salir de la isla, Ruiz apoyaba a su novio y declaraba que no se creía ninguno de esos supuestos deslices. Finalmente, ninguna pudo demostrar que Julio le fuera infiel a su novia. A pesar de que esto no les llevó a la ruptura, sí que fue motivo de alguna que otra discusión entre ellos.

Una vez aclaradas las causas de la ruptura, la siguiente pregunta que le formulamos es si volvería con Gil Silgado, padre de su primera hija, tal y como pasó la primera vez que rompió con Ruz, en octubre de 2017: "No. Rotundamente no. Yo no tengo ninguna relación con ese señor. Ahora quiero estar sola, dedicarme a mis hijas y a retomar mi carrera profesional. Quiero estar tranquila", confiesa María Jesús quien nos recuerda que, "aunque recurrida, en estos momento hay una sentencia que yo he ganado en primera instancia y una orden de alejamiento vigente".

Por su parte, Julio, con quien también se ha puesto en contacto este medio, lamenta que la relación no haya llegado a buen puerto. "No entiendo sus razones, y me parece muy injusto, pero no me queda más que aceptar su decisión. Nos queremos mucho y supongo que, con el tiempo, podremos ser buenos amigos. Ella es, sobre todas las cosas, la madre de mi hija".

En febrero de 2017, María Jesús volvía con Ruz, después de haber roto con el padre de su primera hija, con quien había mantenido una relación que duró solo dos meses. Con más ilusión que nunca y con una pedida de mano incluida, el 14 de febrero, anunciaban, a bombo y platillo, que se casaban. Para ella, iba a ser su primer ‘sí, quiero’.

Dos meses después, ella entraba en un 'reality' en el que estuvo casi 90 días y en el que no perdió oportunidad de, gritar al mundo lo enamorada que estaba de su chico. Este verano, era habitual verles en diferentes fiestas y presentaciones de la mano, irradiando amor. A través de las redes sociales, pudimos vivir, paso a paso, toda su historia de amor, que ahora se parece más a la de Romeo y Julieta.

Otro de los planes que tenía la pareja era, una vez casados, trasladarse a Madrid a vivir. Incluso, pudimos verlos buscando casa. Finalmente, al no conseguir un centro para matricular a la hija mayor de María Jesús, decidieron esperar… Y, ahora, todos esos planes han quedado en papel mojado.

