24 sep 2018

Antonio Resines no se encuentra en buenas condiciones. Desde hace años, padece una enfermedad que le ha obligado incluso a abandonar el papel que tenía en 'El funeral', una obra teatral que compartía junto a Concha Velasco.

El actor pasará hoy, lunes 24 de septiembre, por el quirófano, donde le operarán parte de la cadera derecha debido a una artrósis psoriásica, una enfermedad inflamatoria crónica que afecta a las articulaciones de los pacientes de psoriasis.

"Me tienen que poner una prótesis en la cadera porque se me ha estropeado por una artrosis. No te la cambian toda; te cambian un trozo del fémur que se ensarta en la pelvis.", explicaba el actor en una entrevista a la revista 'Diez Minutos'.

Además, el actor ha querido explicar con detalle las dolencias que le han obligado a abandonar momentáneamente su trabajo: "Tengo la pierna izquierda muy mal. Tengo una cantidad de operaciones… tengo clavos, placas, brocas rotas dentro de los huesos…", concluía.

Esperemos que el actor se recupere lo antes posible y le veamos dentro de muy poco encima de un escenario.

