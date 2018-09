26 sep 2018

Desde hace mucho tiempo Anabel Pantoja forma parte de la plantilla de colaboradores de 'Sálvame'. Sin embargo, la presión ha podido con ella y ha decidido abandonar el programa. Lo ha anunciado vía telefónica después de que Kiko Hernández contara algo en directo que no le ha gustado nada a la andaluza.

Al parecer, el colaborador escuchó una conversación de Anabel en la que se intuiría que Kiko Rivera no quiere volver a saber nada de su prima en mucho tiempo. "Solo te mueve el dinero, podrías haberlo parado y no lo has hecho. No me vuelvas a llamar en mi puñetera vida. Firmado: Kiko Rivera", fue el mensaje que recibió la andaluza. Kiko Hernández se encontró a la sobrina de Isabel Pantoja llorando, nerviosa y muy dolida.

No obstante, fue la propia protagonista la que entró vía teléfono en la tarde de ayer para negar lo que Kiko Hernández estaba afirmando en ese momento. No obstante, Anabel Pantoja tenía algo más importante que decir: ha expresado a la cúpula sus deseos de abandonar 'Sálvame'. ¿Dejará definitivamente el programa?

