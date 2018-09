26 sep 2018

Fue el pasado 19 de abril cuando Mireia Canalda decidió pasar por el quirófano para someterse a un retoque estético. Sin embargo, no ha sido hasta ahora cuando se ha decidido a contar, con detalles, qué es lo que se hizo realmente para tratar de sentirse más a gusto con su propio cuerpo.

La modelo ha utilizado Instagram para confesar ese secreto que solo la gente más cercana a ella conocía. "No conté nada y lo mantuve en secreto ya que no estaba segura de explicarlo, casi nadie lo hace y realmente no tendría por qué hacerlo ya que al ser un retoque pequeño, podría pasar por natural", comienza Mireia con su exposición.

Canalda, aparece en un vídeo grabado por aquel entonces, continúa: "Me daba miedo el rechazo pero me grabé por si algún día cambiaba de opinión. Hoy he cambiado, ya que creo que si muestro casi todo de mi vida a quienes me seguís, os merecéis que también cuente mis complejos".

Es en ese instante cuando confiesa qué parte de su cuerpo es el que sometió al retoque: "A raíz de ser madre, y darle de mamar a mis dos hijos, casi un año cada uno, pues ese pecho que ya era pequeño se vacío. Tengo lo que tenía antes, pero vacío. Se puede decir que no tengo pecho".

"De más jovencita yo me sentía muy orgullosa de mi pecho, era una de las partes de mi cuerpo que podía gustarme más. Sí, eran pequeñitas y decía que si tuviera una talla más lo agradecería, pero no hubiera pasado por quirófano por una talla más", añade antes de confesar que está muy feliz de haber tomado esa decisión.

