27 sep 2018

Ha sido durante años una de las modelos mejor pagadas del mundo, pero la fama también tiene su lado oscuro. Así ha querido reflejarlo la propia Gisele Bünchen, que ha decidido abrir su corazón y contar su experiencia vital en su biografía, 'Lessons: My Path to a Meaningful Life', un libro en el que habla de cómo fueron los primeros años de carrera y también de los pasajes más complicados de su vida.

“Las cosas pueden parecer perfectas desde fuera, pero uno no tiene ni idea de lo que está pasando en realidad”, contaba Büdchen a la revista People hace unos días con motivo de la salida del libro. Y es que, pese a estar considerada una de las mujeres más bellas del mundo, no siempre recibió halagos.

La modelo, que fue descubierta con 14 años en un centro comercial asegura que entonces hubo quien no la encontraba ni mucho menos bella.

"Me decían que mi nariz era demasiado grande y mis ojos demasiado pequeños” cuenta Bunchen. También le decían -con muy poca visión de futuro, “que jamás estaría en la portada de una revista”. Pero se equivocaban y en el año 2000 su rostro se convertía en uno de los más cotizados gracias al contrato millonario que firmó con Victoria's Secret para ser uno de sus ángeles. Entonces comenzó también la que ha sido su relación más mediática: su noviazgo con Leonardo Di Caprio, pero también su descenso a los infiernos.

En 2003 apareció el primer síntoma alarmante. Sufrió un ataque de pánico mientras viajaba en un jet privado. Asegura en sus memorias que “No entendía por qué me sentía así. No tenía fuerzas, me hacía pequeña y no podía respirar” y eso que objetivamente estaba en un buen momento. “Estaba en lo más alto, tenía buena relación con mi familia y siempre me había considerado una persona positiva”, cuenta. Pero la ansiedad se hizo cada vez más presente, hasta el punto de llegar a plantearse acabar con todo. “Pensaba que si saltaba por el balcón, por fin sería el final de todo y no tendría que preocuparme más de mis sentimientos”.

Por suerte, en lugar de dejarse vencer por esos pensamientos fue a buscar ayuda profesional y tomó la decisión de llevar una vida más sana. “Fumaba, me bebía una botella de vino y tres cafés cada día. En uno solo, dejé todo”. También el azúcar y los productos procesados, que están prohibidos en la casa que comparte con su marido, el deportista Tom Brady, con quien se casó hace casi una década y tiene dos hijos.

Con todo aquello, su noviazgo con Di Caprio saltó por los aires, aunque a pesar de haber coincidido en una mala época, asegura que aprendió “mucho con él”.

