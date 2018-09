28 sep 2018

La hija de Paz Padilla se ha convertido, en los últimos meses, en una auténtica 'influencer'. Y, desde que el mundo posó sus ojos sobre ella, ha compartido numerosas imágenes junto a la presentadora de 'Sálvame', que el año pasado hizo varios viajes a Inglaterra para visitarla.

Sin embargo, las fotos que comparte con su padre son mucho menos. Por no decir inexistentes. Pero ha querido aclarar que la relación que le une a él, Albert Ferrer, es maravillosa. Lo ha hecho para contestas a algunos de sus seguidores y documentándolo con imágenes de cuando este la visitó.

"Claro que tengo relación con mi padre, me llevo muy bien con él, lo que pasa que no vive en Madrid y no publico muchas cosas con él. Parece que si no contesto es porque nos llevamos mal pero para nada", ha confesado ante sus seguidores.

Además, ha asegurado que Albert se lleva fenomenal con su madre. Vamos, que ha venido a recordarnos que, más allá de las redes sociales, hay una realidad que se escapa a los ojos del ciberusuario. Que una no tiene por qué compartirlo absolutamente todo.

