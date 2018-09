28 sep 2018

La vida le ha pegado un nuevo revés a Sonia Monroy. Como anunció en su cuenta de Instagram, la actriz se ha tenido que despedir de su hermano de una forma prematura e inesperada. "Es difícil entender por qué la vida es tan dura y te arrebata a un ser querido provocando un dolor horrible. Ayer estabas sonriendo a mi lado y hoy estoy condenada a no volver abrazarte, hermano", escribió la artista en una carta compartida en sus redes sociales.

Y es que, su hermano Frank falleció en un accidente de moto, algo que le ha hecho revivir el pasado. "Revivir por segunda vez que un accidente de moto se lleve a un hermano esta siendo lo más doloroso que me pasó en la vida, estoy abatida, destrozada", confesaba en el escrito. Hace 25 años, su hermano Peter moría por el mismo motivo, algo que ella misma confesó en la edición del año 2011 de Supervivientes: "Siempre me sentiré culpable de la muerte de mi hermano. Me causó una depresión muy grande", dijo en ese momento.

Ahora, ha tenido que decir adiós a otro hermano. "Estaba preparándome para ver partir a mamá, no a ti Frank, no a ti, mi hermanito no. Te llevaré siempre en mi corazón. Descansa en paz", finalizaba la carta.

Un verano complicado

No hay duda de que no corren buenos tiempos para Sonia Monroy. Para ella ha sido un verano complicado. Eran varios stories los que ponían en alerta a todos sus seguidores sobre el delicado estado de salud de la madre de la cantante de Sex Bom, que al parecer se encuentra muy enferma. "Por favor, no te rindas", escribía junto a una imagen en la que aparecía dándole un tierno beso.

A los problemas sentimentales se le unieron los económicos. La actriz dejó atrás su vida en Los Ángeles, donde pasó una larga temporada, y volvió en junio a Barcelona, su ciudad natal. Nada más aterrizar su alegría se transformó en ira y confesó haber sufrido el robo de su bolso. "¡Mierda de país, sin seguridad! Nos acaban de robar al llegar a Barcelona. Mientras subíamos las maletas al coche me robaron mis joyas, dinero y, lo peor, documentos muy importantes como nuestra residencia americana, certificado de matrimonio y anillos de boda", escribió, mostrando la denuncia en la policía. El valor de todo lo que le robaron ascendía a unos 62.000 euros.

