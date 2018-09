29 sep 2018

Cada vez es mayor el número de famosas que dan un paso hacia adelante y denuncian el hecho de haber sido víctimas de abusos sexuales. Esta vez han sido Sarah Hyland y Busy Philipps las que han revelado haber sufrido un traumático episodio en sus vidas cuando eran menores de edad.

Con su testimonio, ambas han querido ofrecer su apoyo a Christine Blasey Ford, que ha confesado haber sido víctima en 1982 de un intento de violación por parte de Brett Kavanaugh, el candidato de Donald Trump para ocupar un puesto del Tribunal Supremo.

"Él era un amigo. Era Fin de Año en mi último curso de instituto. Todo el mundo estaba borracho. Entró a la fuerza en el lavabo en el que yo estaba. Esperaba que fuera un sueño pero mis medias rotas al día siguiente demostraban lo contrario. Creía que nadie me creería. No quería que me llamasen dramática. Después de todo no dije que no. El shock puede hacer esto a una persona", escribió la actriz de 'Modern Family' en su cuenta de Twitter.

También Philipps utilizó las redes sociales para denunciar lo que le ocurrió en el pasado. "Esta soy yo con 14 años. La edad en la que fui violada. Me ha costado 25 años decir estas palabras. Escribí sobre ello en mi libro. Finalmente se lo dije a mis padres y mi hermana hace cuatro meses. Hoy es el día que dejo de estar en silencio. Todas nosotras. Me da miedo publicar esto. No puedo imaginar lo que la doctora Ford está sintiendo ahora mismo", confesó.

