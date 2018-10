1 oct 2018

Compartir en google plus

Es casi la primera vez que vemos a Nagore Robles llorar en un plato de televisión. La colaboradora acudió en la tarde de ayer, domingo 30 de septiembre, a 'Viva la vida', programa que presenta Toñi Moreno.

Sin embargo, la exconcursante de 'Gran Hermano', se ha derrumbado a los cinco minutos de programa. ¿Por qué? Los nervios le jugaron una mala pasada. Después de los nueve años que la colaboradora lleva en televisión, parece mentira creerse esto.

No obstante, a Nagore solamente le preocupa que "su personaje" le pase factura. "Tengo que decir que me pongo muy nerviosa en los platós. La gente no lo sabe pero yo tengo pánico escénico. Lo que pasa es que soy muy rápida y muy payasa y enseguida tiro de una broma o de lo que sea", comenzaba a explicarse.

Las lágrimas se hicieron patentes en seguida, al ver un vídeo que recordaba su trayectoria en televisión desde que comenzó a concursar en 'Gran Hermano': "Miro todos esos años y han pasado tantas cosas... Y se viven situaciones que no son nada fáciles y yo tampoco es que las mejore mucho, ¿sabes? Porque mi careta es de mujer fuerte, que ataca en un momento dado, que da juego, que hace bromas... Y a veces hasta el guerrero más fuerte se cansa de luchar tanto...", concluía Nagore.

Ahora, la colaboradora se ha abierto un canal de Youtube donde enseña que es lo que hace en su día a día o qué es lo que hace cuando se va de viaje. ¿Conseguirá abrirse más a su público?

Más noticias de Nagore Robles...

- Nagore Robles y el desnudo integral del que todo el mundo habla

- Nagore Robles se come a besos a Sandra Barneda

- El zasca de Sandra Barneda a Nagore Robles

¿Sabías que Nagore Robles es Acuario? Consulta su horóscopo