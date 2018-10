3 oct 2018

Cuando Makoke entró en la casa de 'GH VIP', hacía unas semanas que había salido a la luz que su matrimonio con Kiko Matamoros había terminado. Sin embargo, el primer día desde plató, él estaba allí sentado, mandándole ánimos y haciendo hincapié en lo mucho que la quería.

Ya entonces, se alzaron algunas voces que apuntaban que no entendían nada de lo que estaba pasando. Incluso, se llegó a sospechar que todo fuese un montaje para hacer caja dentro del 'reality'. Ahora, con las palabras de Makoke, esas sombras podrían regresar.

Fue ayer, durante el 'Límite 48', cuando la concursante lanzó un mensaje a su ex de lo más cariñoso: "Quería mandarle un mensaje a Kiko. Quiero que sepa que me acuerdo de él, que le quiero mucho. Yo en parte estoy aquí por él y nada, que me he acordado de él".

Esto no quiere decir que haya marcha atrás"

Conteniendo las lágrimas, añadía: "Que le voy a querer siempre y pase lo que pase tenemos en común algo maravilloso y 20 años muy bonitos y que sepa que, aunque no hable de él, me acuerdo. Que no piense que me he olvidado de él, que le quiero mucho".

Eso sí, dejaba claro que no había lugar a una reconciliación, aunque no todos se lo hayan creído: "Esto no quiere decir que haya marcha atrás ni nada. Estoy bien, estoy a gusto, estoy fuerte, pero creo que le debo un mensajito y decirle que por supuesto que sí me acuerdo de él".

