3 oct 2018

Mariló Montero regresa a la televisión por todo lo alto y lo ha hecho de la mano de Bertín Osborne, durante una entrevista en el programa 'Mi casa es la tuya'. Sin embargo, la entrevista ha acaparado varios titulares y no es para menos.

Entre confesiones, la periodista ha asegurado estar casada. ¿Con quién? El susodicho tiene que ver con los viajes que Mariló Montero realiza muy en a menudo a África. Bertín Osborne no pudo evitar preguntarle si alguna vez había encontrado el amor allí, a lo que la periodista respondió sin apuro alguno: "Me casé con un muchacho".

Como leen. Mariló Montero ya está casada. "Estabamos haciendo unos recorridos por la selva y nos estaban enseñando las plantas que utilizaban para limpiarse los dientes, para cocinar, etc… hizo un entrelazado con una serie de plantas, que era fortísimo, imposible de romper, y me lo puso en la muñeca. Entonces me dijo: que sepas que todo el proceso que he hecho es el símbolo del matrimonio, así que, de alguna forma estoy casada con un africano", concluía.

