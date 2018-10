3 oct 2018

La polémica está servida en Miss Universo. Y eso que aún quedan más de dos meses hasta que se celebre la gala en la que saldrá la nueva elegida. La nueva Miss Colombia, Valeria Morales, dio unas polémicas declaraciones en las que atacaba directamente a la española Ángela Ponce que le han valido la reprobación de muchos usuarios de las redes sociales.

“El reino de la belleza, como el de Miss Universo, es para mujeres que nacieron mujeres”, aseguraba en una entrevista televisada con un medio colombiano. Ahí hacía referencia a la modelo española, la primera mujer transgénero en representar a nuestro país en Miss Universo, asegurando que “creo que para ella también sería una desventaja. Creo que hay que respetarla pero no compartirla”, sentenciaba.

La señorita Valle hablando de la señorita España, que es trasgénero. Ya al menos si no gana el reinado, ganó todos los premios a la más intolerante.

pic.twitter.com/812lxduuXw — Carolina (@Caromunozb) 29 de septiembre de 2018

El vídeo con su respuesta se hizo viral en las redes sociales, donde la tacharon entre otras cosas de intolerante, pero la española no ha reaccionado ante el comentario, aunque Ángela Ponce ya dejó clara su postura hace un par de meses en las redes sociales. Lo hizo en agosto colgando un vídeo en el que responde a la pregunta: "¿Qué le diría a la gente que la ha criticado y que dice que es un concurso de mujeres?”.

En él, la gaditana afirmaba que le gustaría decirles “que soy una mujer. Un mujer trans, y tengo derecho a estar aquí. Así que les digo que lo respeten, porque las normas de Miss Universo me permiten participar, pero no solo eso, la cosa es que no soy un hombre esperando a ser una mujer. Nunca lo he sido. Soy una mujer nacida en circunstancias diferentes, y creo que encajo en el espectro diverso que conlleva ser una mujer. Les pediría que fuesen más respetuosos”, sentenciaba.

Ante la avalancha de comentarios, la representante de Colombia no ha tenido más remedio que desdecirse (a su manera). Según recoge 'ABC', la joven ha dicho que “si Miss Universo la recibe, la aceptaré con todo el cariño y respeto que se merece”. Veremos qué sucede el día de la final, que este año se celebrará el 17 de diciembre.

Más noticias sobre Miss Universo

- Ángela Ponce, primera mujer transgéro en ganar Miss Universe Spain

- Ángela Ponce aspira a Miss Universo

- El peculiar regalo que recibió Eva González de Donald Trump