4 oct 2018

No es amigo de conceder entrevistas, pero esta vez ha hecho una excepción y hay que decir que se ha explayado. Johnny Depp ha hablado con la edición británica de la revista 'GQ' y ha tocado temas escabrosos, aunque también ha hecho declaraciones cuanto menos sorprendentes.

Para empezar, asegura que hay lo que él llama una “conspiración amplia” contra él. Se refiere a todos los problemas que ha tenido que enfrentar en los últimos años. Dice que tras ella están varias personas a las que no pone nombre, pero a las que denomina “los poderosos difamadores de Hollywood”. Y lo explica así: “Había mucho dinero en juego, la gente me denunciaba cuando tenía ocasión. Es obvio”, comentaba que sabía que nunca iba a ser el bueno de la película, pero que “en un tiempo muy corto he pasado de ser la Cenicienta a ser la bestia”.

En la entrevista también hace referencia a un capítulo oscuro de su pasado reciente: las acusaciones de agresión por parte de Amber Heard, su ahora exmujer. “¿Hacer daño a alguien a quien quieres? ¿Como si fueras un matón? No, nunca lo hice” y continuaba. “¿Cómo demonios voy a pegarle? Es lo último que haría. Puedo parecer tonto, pero no lo soy”, sentenciaba.

A pesar de todo, una parte de la opinión pública lo ve de otra forma. Pero dice que a él solo le importa lo que piense su familia, especialmente sus hijos, Lilly Rose y Jack, nacidos de su relación con Vanessa Paradis.

Pero sus declaraciones no quedan ahí, también habla de sus problemas económicos, -de los que dice que entonces no estaba preocupado porque “sabía que ganaba suficiente dinero” y ahora ha llegado a un acuerdo con la empresa que gestionaba sus bienes - y de su relación con la productora de Piratas del Caribe. “Disney me odiaba. Idearon de todo para deshacerse de mí”, así que, cuenta, tomó cartas en el asunto. “Les dije: ‘si no os gusta lo que estoy haciendo, despedidme”, pero parece que no fue así y pasará a la historia como el actor que dio vida al mítico Jack Sparrow.

