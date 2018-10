8 oct 2018

Tras conocerse que la evolución de Terelu Campos es satisfactoria, al ser intervenida de una doble mastectomía, ha sido su hija, Alejandra Rubio, el centro de todas las polémicas. Unos vídeos que la hija de la colaboradora colgó en su Instagram, provocaron que sus seguidores pensaran que Alejandra estaba de fiesta mientras su madre se encontraba en el hospital.

Lo cierto es que los rumores eran falsos. Alejandra Rubio no ha podido con la presión y ha estallado: "Para toda la gente que de verdad parece que no piensa con el cerebro… en NINGÚN momento he ido a esa fiesta. He salido de mi casa con mi amiga Esther, que me iba a llevar al hospital", escribía Alejandra en su Instagram.

Alejandra Rubio estalla en sus redes sociales.instagram.

A pesar de todos los mensajes negativos que ha recibido, ha sido en esta misma red social donde ha mostrado su apoyo a Terelu Campos. Cuatro imágenes junto a su madre muestran el cariño que madre e hija se tienen. Algo que parece haberle servido de mucho a la colaboradora ya que el Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz afirmaba que: "La intervención se ha desarrollado satisfactoriamente y la paciente se encuentra estable y recuperándose".

