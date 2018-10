8 oct 2018

Más unida que nunca a su novio David De Gea la cantante hace una parada en Madrid para ofrecer un concierto y hablar sobre sus proyectos, ilusiones y planes personales. Sin prisa por casarse o tener un bebé, Edurne prefiere vivir el momento y dejar que las cosas lleguen a su tiempo. Consciente del valor de una sonrisa huye de polémicas y más cuando salpican a su novio.

Corazón Verla en Madrid ya empieza a ser cada vez más complicado dado que está muy a gusto en Manchester. Esta vez lo hace con motivo del concierto que ha ofrecido para Reale.

Edurne Es un gusto venir a Madrid pero es verdad que desde que vivo en Manchester solo viajo por motivos profesionales. Donde sí voy mucho es a Barcelona, ya que allí grabamos Got Talent que esta temporada me encanta con la incorporación de Paz Padilla y Eva Isanta. Es de lo más divertido. Somos todo mujeres salvo Risto Mejide y lo tenemos acorralado.

C. Supongo que el verano ya queda en el olvido.

E. Uy, ya tengo ganas del próximo. Es verdad que este verano he aprovechado para desconectar y recargar energía ya que decidí no hacer gira y darme un tiempo para esperar lo que está por llegar que te anuncio que es muy bonito.

C. Estaba preparando un disco que comentó iba a ser lo más personal que había hecho hasta la fecha. ¿Cómo va el proceso?

E. Estaba en ello estos meses de atrás pero he cambiado todo el equipo de trabajo y ha sido un momento de pausa, de hacer un paréntesis para pensarme las cosas bien y empezar de nuevo.

C. ¡Vaya! creía que ese paréntesis era para centrarse en su vida personal.

E. No. He aprovechado para relajarme y disfrutar de unas vacaciones, que hacía años que no tenía ya que que enlazaba un trabajo con otro. Me apetecía estar un mes tranquila y no pensar en nada.

¿Y se le ha hecho fácil echar el freno?

E. Al principio me costó porque no sé estar quieta pero al final estaba deseando volver. Me encanta lo que hago y por eso lo he echado de menos.

C. ¿Cómo es la vida en Manchester?

E. No me aburro para nada y menos estando con David. Tenemos amigos y planes, aunque lógicamente a nivel profesional desconecto.

C. ¿Sufrió mucho este año con las críticas que recibió David por su trabajo en el Mundial de Rusia?

E. Todo el mundo sabe lo profesional y buen portero que es David. Por eso no nos van a afectar las cosas que en un momento dado se puedan decir.

¿Sueña con que le fiche un equipo en España para poder regresar?

E. Sueño con que él sea feliz y esté contento en el equipo que tenga. Ahora lo está y sobra decir que es el mejor portero del mundo. Lo único que quiero es que seamos felices los dos.

Acaba de recibir un premio en Londres como mejor portero ¿Cómo lo recibió usted?

E. Me sentí muy orgullosa.

Dio un paso importante trasladándose a Manchester y, en cierta forma, renunciando un poco a su agenda profesional.

E. Compagino mis dos vidas perfectamente y no he tenido que renunciar a nada interesante. Estoy a dos horas de Madrid y eso facilita todo. Otra situación sería si viviéramos en China u otro lugar.

Eso es algo que puede pasar en cualquier momento...

E. Lo sé, pero mi pensamiento siempre está en el presente. Lo único que me supone vivir en Manchester es organizarme para poder estar junto a David y también con mi familia, pero lo hago sin esfuerzo porque estoy encantada.

¿Qué les frena para avanzar en su relación? No tienen planes de boda y los niños parece que tendrán que esperar. ¿Van a ser los eternos novios?

E. ¿Y por qué hay que seguir esa regla de pasar por un aro cada cierto tiempo? No somos una pareja de planear las cosas. Llevamos ocho años juntos, estamos muy a gusto y creo que no hay que cambiar nada. Disfrutamos tanto el momento que lo único que puedo recomendar a la gente es que hagan como nosotros y dejen de planificar sus vidas. Las cosas llegan cuando tienen que llegar.

¿David será el compañero de viaje de su vida?

E. Por supuesto. Eso lo he pensado siempre y no tengo ninguna duda.

¿Y la famosa llamada de la maternidad?

E. Aún no me ha llegado.

¿Qué hará en caso de que fiche por un equipo a más distancia del actual?

E. Si llega ese momento ya lo decidiré pero desde luego iré con él hasta el fin del mundo.

C. ¿Cómo se ve España desde Manchester?

E. De asuntos políticos no quiero comentar nada pero estamos conectados con todo lo que pasa gracias a internet. De todas formas, al viajar tanto a España, no lo veo con esa distancia. Evidentemente me preocupa lo que pase en nuestro país pero pienso que todo tiene su época y su solución.

C. ¿Cómo les va a afectar el brexit de cara a su vida en Manchester?

E. Si te digo la verdad no tengo ni idea en cómo nos va a afectar. Sé que hace un par de años que se tomó esa decisión pero debo informarme más por si hay que hacer algún trámite nuevo. Hasta la fecha no me he parado a pensar y ahora que lo dices, empiezo a preocuparme.

"Todos deberíamos ser felices. Ves la vida diferente"

C. ¿Es aburrido vivir con un deportista? Lo digo por sus horarios, alimentación, hábitos...

E. Eso depende de cómo sea la persona. Es un estilo de vida muy parecido al mío y no veo nada extraordinario.

C. ¿Qué sería lo que le quita el sueño?

E. Pues precisamente no tener tiempo para dormir. Necesito muchas horas. Mi récord fue dormir 13 horas seguidas. No pido tanto, pero diez horas sí necesito. Eso me da energía y me permite darlo todo. Me puedo dormir encima de una piedra (risas).

C. Sabe que cuando llegue el bebé se acabó esa buena vida.

E. Por eso quiero aprovechar ahora, que en el futuro no sé si lo tendré tan fácil.

C. ¿Se han dado algún plazo para aumentar la familia?

E. No hay que programarse porque entonces nunca ves el momento ideal. Cuando llegue ese día llegará.

C. ¿Imaginaba que iba a conseguir todo lo que tiene?

E. Jamás. Cuando empecé con la música lo vi genial y como una oportunidad que creía tenía fecha de caducidad. Lo que nunca imaginé es que 13 años después iba a hacer todo lo que hoy hago.

C. Dos colegas suyas andan enzarzadas en una polémica. Malú dijo que Amaia Montero no tenía por qué estar delgada y esta le contestó que le había llamado gorda y punto.

E. No me enterado de nada pero prefiero no meterme en líos ajenos.

C. ¿Que amistades mantiene en el mundo de la música?

E. Precisamente con Amaia me llevó genial y con David Bisbal sigo en contacto.

C. ¿Se siente cómoda en el medio futbolero?

E. Evidentemente todos los amigos que hemos hecho a raíz de su profesión son como una pequeña familia allí en Manchester.

C.

¿Cómo se quedó tras ver la manera en la que De Gea evitó saludar a Pedro Sánchez antes del Mundial?

E. De eso no comento, pregúntale a David.

C. Aproveche para pedir un deseo.

E. Creo que todo deberíamos ser felices. Ves la vida muy diferente.

