8 oct 2018

Compartir en google plus

Keira Knightley, no se ha andado por las ramas y ha dejado claro que Kate Middleton no es precisamente su favorita. Y es que la actriz británica ha criticado duramente a la Duquesa de Cambridge.

Una crítica sobre la que la actriz ha hablado en su ensayo 'El sexo débil' y en la que deja claro que Kate Middleton ha ocultado la verdadera realidad de la maternidad tras dar a luz.

"Vemos en la pantalla de la televisión a ella (Kate), siete horas después de dar a luz, maquillada y con tacones. Esa es la cara que el mundo quiere ver (...) Escóndelo, Esconde nuestro dolor, nuestros cuerpos separándose, nuestros pechos goteando, nuestras hormonas rabiosas. Muéstrate bella, estilosa, no enseñes el campo de batalla, Kate. Siete horas después de estar luchando con la vida y la muerte, siete horas después de que tu cuerpo se abra, y salga de él vida ensangrentada gritando. No lo muestres. No lo digas. Posa con tu niña y que te saquen fotos un grupo de fotógrafos hombres", explica Keira Knightley en el mencionado ensayo.

Un escrito en el que la actriz enumera sin escatimar en detalles cada uno de los cambios físicos y psicológicos que experimentó tras el nacimiento de su hija. Y donde finalmente da a entender que las mujeres no son precisamente el sexo débil.

Recordemos que la actriz fue madre de una niña, Edie, un día antes de que la duquesa de Cambridge tuviera a su hija Carlota en 2015.

¿Cómo se habrá tomado esta crítica Kate Middleton?

Más noticias sobre Keira Knightley...

-El look de Keira Knightley que necesitamos llevar (al menos una vez en la vida)

-Keira Knightley: la reinvención de una estrella

¿Sabías que Keira Knightley es Aries? Consulta su horóscopo