Un cumpleaños poco agradable. El pasado 5 de octubre, Patricia Conde celebraba su 39 cumpleaños y mostraba su día especial con todos sus seguidores. Colgaba fotos y vídeos de todo lo que iba haciendo durante el día.

Primero, un masaje facial aprovechando su día libre y después, sus familiares le llevaron a un lugar en el que se estuvo relajando un par de horas. Sin embargo, Patricia Conde acabó su cumpleaños como nunca habría imaginado: en urgencias y con fiebre.

"Como soy así de burra tiré de mis reservas de energía. Cayó la noche y la fiebre subió tanto que acabé en urgencias", explicaba la presentadora en su cuenta de Instagram. Por este motivo, la presentadora no podrá acudir a Wifileaks, programa que presenta.

"Me fastidia porque yo he hecho directos a punto de morirme y muchos compañeras/os míos/as igual... Sonreímos, hacemos el chiste y no parece que la noche anterior tuviésemos una pielonefritis o endocarditis infecciosa", concluía. Esperemos que Patricia Conde se recupere lo antes posible.

